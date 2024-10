– Az a többség aki most itt ül, egy 30 százalékos többség. A lakosság 70 százaléka nem önökre szavazott. A győztes mindent visz, és a most megtehetjük mentalitás egyszer már önöket váratlan bukásba taszította – mondta, majd javasolta, bizottsági szakaszban tekintsék át Domán javaslatait.

Huszti Péter (CKE) javasolta, minden évben írásban számoljanak be a képviselők az éves elvégzett munkáról. A jegyző szerint mivel ez alapvetően kötelessége az önkormányzati törvény szerint a képviselőknek, így nem kell ezt külön rögzíteni. Pál György érdeklődött a két új önkormányzati tanácsadó pozícióról, illetve hogy az egyházakkal kapcsolatot tartó külön pozícióra mi szükség van. Domán szerint is feleslegesek ezek a pozíciók illetve külön közbiztonsági tanácsnokot kijelölni is, hiszen az önkormányzat tartja a kapcsolatot a rendőrséggel. Vágner Ákos elmondta, többször is megbeszélték már az ülés előtt, hogy milyen szakmai indokok mentén döntöttek a bizottsági struktúrától. Kérte, hogy a jövőben minden módosító javaslatot közösen vitassanak meg az ülések előtt, s ha szakmailag egyetértenek, akkor ezeket támogatni fogják, de most szavazásra bocsátotta a módosító javaslatokat. Domán és Huszti módosító javaslatát sem szavazták meg, ellenben az új bizottsági struktúrát igen.

A vagyonrendelet módosítása is napirendre került, ezzel részben azt a helyzetet szüntették meg a képviselők, mely Mirkóczki Ádám polgármestersége alatt alakult ki, a képviselők ugyanis 1 millió forintos összeghatárban szabták meg akkor a polgármesteri döntések hatáskörét az eladások terén. Ezentúl a polgármester az ingó vagyon elidegenítésénél és megszerzésénél 7 millió forint összeghatárig visszakapja a döntési hatáskört. Domán a napirendnél érdeklődött, hogy lesz-e beszámolója a polgármesternek a két ülés között eltelt időszakban végzet munkájáról. Vágner Ákos azt mondta, természetesen erre van lehetőség.