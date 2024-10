Ütemtervnek megfelelően félidejéhez érkezik a miskolci fővonal 27 kilométeres szakaszának komplex felújítása, amely tartalmi értelemben már az Építési és Közlekedési Minisztérium által meghirdetett öt pontos akcióterv részeként, teljes egészében MÁV forrásból valósul meg – írja a MÁV honlapján.

A most következő, 12 kilométeren zajló második ütem során több mint 20 ezer betonaljat váltanak ki újakkal a sínek cseréjével együtt. Zúzottkőből 47 ezer tonnát rostálnak és építenek be, 600 méteren pedig teljesen kicserélik az ágyazatot is. Emellett négy útátjárót javítanak és öt hídon végzik el az állagmegóvó szigetelést. Október végétől a korszerű SMD felépítménycserélő óriás gépláncot ismét munkára fogják.

Az újabb munkafázishoz és a korlátozásokhoz igazodva kis mértékben módosul a Budapest–Miskolc fővonalon és a Miskolc-Sátoraljaújhely szakaszon a távolsági – InterCity, InterRégió, nemzetközi – vonatok és a személyvonatok közlekedési rendje. A Keleti pályaudvarról körülbelül 30 perccel korábban indulnak az InterCityk (Hernád-Zemplén és Tokaj IC), Füzesabony és Miskolc között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Miskolc-Tiszai pályaudvarra az alapmenetrendhez képest korábban, óra 18 perckor érkeznek. A Miskolc-Tiszai pályaudvar és Füzesabony között az InterCityk minden állomáson és megállóhelyen megállnak, a megszokott menetrendhez képest 28 perccel később érkeznek a Keleti pályaudvarra.

Az egri IR87-es jelzésű Agria és a gyöngyösi IR85-ös Mátra InterRégiók indítási ideje továbbra is felcserélve marad, ezért az Agria InterRégiók 30 perccel korábban indulnak, hogy biztosítható legyen a füzesabonyi átszállás a Miskolc—Nyíregyháza viszonylatú vonatokra, vonatokról. A vágányzár következtében a Füzesabony–Eger és az Eger–Szilvásvárad közötti vonatok menetrendje is változik október 19-től december 4-ig. A részletek miatt mindenképpen érdemes felkeresni a vasúttársaság honlapját, menetrendjeit, hogy ne érjen senkit meglepetés.

Változnak az átszállási lehetőségek

A Keleti pályaudvarról a fél órával korábban induló, illetve ennyivel később érkező InterCityk esetében mind Hatvanban, mind Füzesabonyban számottevően változnak az átszállási lehetőségek, mindemellett Miskolcon a Tokaj kör IC-k és a Hernád-Zemplén InterCityknél, a Zemplén sebesvonatoknál szintén csak átszállással tudják biztosítani a korábbi közvetlen utazásokat.