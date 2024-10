Szombaton nagy hagyományokkal bíró nemzetközi találkozót rendezett Vámosgyörkön a Vámos Települések Szövetsége (VTSZ). Immár 11. alkalommal került sor a Virág János Énekkari Találkozóra, amelyhez idén 9. ízben csatlakozott vers- és mesemondó verseny. A VTSZ 2007-ben alakult meg Vámosgyörkön a vámos elő- vagy utótagból álló nevű településekből. Jelenleg a szövetségnek 19 magyarországi, szlovákiai és romániai község önkormányzata a tagja. Szombaton a házigazda vámosgyörkiek mellett Vámospércs, Vámosatya, Vámosújfalu, a szlovákiai Felsővámos és a romániai Vámosgálfalva énekesei, muzsikusai, szavalói és mesemondói adtak egymásnak randevút a művelődési házban.

A vendégeket először Szabó Zsolt országgyűlési képviselő köszöntötte.

– Az énekekkel, versekkel, mesékkel visszaemlékszünk az őseinkre, a szüleinkre, nagyszüleinkre, akikre mind a mai napig felnézünk, s akiktől ezeket az értékeket kaptuk. Mert ezek az értékek nem születnek az emberrel. Ajándékba kapjuk az őseinktől, és a szívünkben, a lelkünkben, a gondolatainkban hordozzuk őket. Ezen értékekben mi, magyarok, nagyon gazdagok vagyunk. Az a feladatunk, hogy ezt az ajándékot megőrizzük, és átadjuk az utódoknak. Látok itt időseket, van kiknek megköszönni. És látok fiatalokat is, van tehát kiknek átadni is. Azt, hogy ez az érték a kezdet, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy Virág János családjával, sőt a dédunokájával is találkozik itt az ember. Számomra ez az érték. Amikor a vámos települések találkoznak, én mindig rácsodálkozom a világra: vannak még olyan közösségek, amelyek erősek, a rendezvényeik csodálatra méltók. Maradjon meg ez a kitartásuk, azt kívánom – fogalmazott Szabó Zsolt.