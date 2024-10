Nemzetközi versenyen remekelt szeptember 21-én Batki György rendőr alezredes. Heves vármegye legjobb lövésze a Készenléti Rendőrség által szervezett V. Nemzetközi Rendőr Szolgálati Pisztoly Lőversenyen hatodik lett. Ezen a versenyen azért szerepelhetett, mert mint ahogy beszámoltunk, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendezte Rendőrség Országos Szolgálati Pisztoly Lőversenyen szeptember 10-én első helyen végzett nyílt bevetési ruházatú kategóriában.

Batki György rendőr alezredes, kiképzésvezető Kossuth revolverét is megkapta

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

– Szeptember 10-én Ravazdon, a Magyalosi Lőtéren egyéni és csapatpályán versenyeztünk. Minden évben remek pályákkal, szituációkkal készülnek, kifejezetten nehéz versenyt szerveztek idén. Az emelt szintre kötelezett állomány lőgyakorlatában is benne van, hogy fedezék mögül álló és guggoló, térdelő testhelyzetben, illetve gyenge kézzel is tudni kell lőni. Ez visszaköszönt a versenyen, de gyenge, azaz bal kézzel nem volt elég két kézzel tartva a fegyvert lőni, egy kézzel is elvárás volt. Voltak olyan pályák, amik úgy kezdődtek, hogy csőre töltés után balkézzel 3 célpontot kellett leküzdeni, majd a fedezékhez futni, ahol aztán az egyik oldalon támadókat megállítani, és kezet cserélni – mesélte a felsőtárkányi lőtéren a versenyről. Batki György, aki egyben oktatja is a vármegyei rendőrkollégákat a lövészetre. Mint mondta, ez mind azt szolgálja, hogy a rendőr ne csak jól tudjon lőni a célpontra, de egyidejűleg képes legyen a problémamegoldásra is, a következő lépéshez jutni: figyel a támadóra, a célzásra, a kéz- és lábtartásra.