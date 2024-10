Bizonyára mindenki látott már életében vaspondrót – még ha nem is tudta, mi a kitines, sötéten csillogó kukac megnevezése. Kertekben, épületekben többnyire mozdulatlanul bukkanunk rájuk összetekeredve, ám ha beköszönt a hideg, viszonylag gyorsan tudják szedni a lábukat. Egy kertészettel foglalkozó csoportban egy vármegyei nő kért miattuk segítséget, egy szemeteslapátnyi kukac masírozott ugyanis éppen a réseken keresztül az otthonába, így arról érdeklődött, mivel pusztítsa el őket. A válaszok között a hipó, a perzselő, a forróvíz, sőt a sósav is előkelő helyen szerepelt – nem sajnálva a betonozott járdát sem, hiszen a cél szentesíti az eszközt, ugye. Szinte az összes hozzászóló egyetértett abban, hogy a számukra undorító állatokat mihamarabb és teljes bizonyossággal el kell pusztítani. Egy sarudi olvasónk szintén arról számolt be, hogy a vízközeli házában százával megjelentek a bogarak és nem tudja mitévő legyen, viszolyog tőlük és fél, hogy kárt okoznak.

Vaspondró invázió bárhol lehet ősszel (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Pedig a vaspondró nem csinál velünk semmi rosszat. Nem bánt, nem rabol ki, nem tesz tönkre semmit. Sőt, hasznos. A vaspondrók ezerlábúak, az ízeltlábúak törzsébe tartoznak. Az emberre teljesen ártalmatlanok, allergia sem alakul ki tőlük. Leginkább a nedves, hűvös helyeket kedvelik az egyébként hasznos állatok, amelyek lebontják a szerves anyagokat. Tavasztól őszig fel-felbukkanhatnak, legkésőbb a fagy beálltakor eltűnnek, időnként tartanak egy kis inváziót. Ettől szoktak kiborulni az emberek és hívják a kértevőirtásra szakosodott cégeket, pedig az állat nem is kártevő, csak nem szép. Még annyira sem veszélyesek, mint a csipkéspoloskák évenkénti inváziója.

Mit csinál a vaspondró?

A rovarcontrol.hu kártevőírtó azt írja, a vaspondró, vagy vasféreg egy visszataszító megjelenésű és kellemetlen büdös szagú, az ezerlábúak közé tartozó állatcsoport. A vaspondró elleni védekezés általában nem szükséges, de vannak időszakok, mikor tömegesen jelennek meg ezek a “férgek”, ilyenkor szükségessé válhat a pondró irtása. Korhadékevő élőlények. Jelenlétük többnyire nem okoz problémát, és kifejezetten a hasznos élőszervezetek közé tartoznak. A növényi hulladékok lebontásában játszanak fontos szerepet. Nagyobb számban, akár tömegesen is megtalálhatók a szárazabb, füves részeken, akácosokban, komposztálókban, parlagon hagyott területeken és szeméttelepeken is. Táplálkozási sajátosságaik miatt fertőtlenítő hatásuk van, így kifejezetten hasznosnak mondhatók szeméttelepeken.