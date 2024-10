Vérfagyasztóan jó halloween bulira várták a gyerekeket és a felnőtteket szombaton este a Hatvani Vadasparkban. Szigorú rendszabályok biztosították a rémséges örömök megtalálását mindenki számára, ugyanis seprűvel kizárólag az arra kijelölt helyen volt szabad parkolni, szellemet pedig csak palackozott állapotban vihettek be a látogatók a rendezvény helyszínére. Díjat lehetett nyerni tökfaragásban, állatokkal foglalkozó totó kitöltésével, de a rémségversenyben is. Akik nem ájultak el a csapatostul járkáló lidérces alakok láttán, azoknak Dj Soma zenéje biztosította a jó hangulatot. Aki betartotta a szervezők jótanácsát, és zseblámpát is vitt magával, az végül nem veszett el a sötétben, így a buli után hazatalált.