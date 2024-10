A rendezvényen résztvevőket Farkas Sándor, Verpelét polgármestere is köszöntötte.

– Ez a rendezvény egy év híján 30 esztendeje él. Ez idő alatt már, sajnos, sokan itt hagytak bennünket, akik a kezdeteknél velünk voltak, másoknak az egészségi állapota nem teszi már lehetővé a személyes részvételt. Azon gondolkodtam, vajon mi lehet az a csodálatos ok, mi a varázsa az eseménynek, ami miatt mégis minden évben ugyanolyan sokan eljönnek a verpeléti nyugdíjas Ki Mit Tud?-ra. Ennek az lehet az oka, hogy önök egy élet munkája után most végre kihasználhatják, hogy lehetőség szerint minden rendezvényre elmenjenek. Erre korábban a napi tennivalók mellett nyilván kevesebb idejük volt. A családdal ugyanúgy foglalkoznak továbbra is, de jut idő a szórakozásra is. A frissen nyugdíjba vonultak így mindig pótolják az eltávozottakat. Ettől nagyobb öröm, nekünk, a rendezvény házigazdáinak sincs. Bízom benne, hogy jövőre a 30. verpeléti nyugdíjas Ki Mit Tud?-on valamennyiükkel találkozunk – intézte szavait a közönséghez Farkas Sándor.

A verpeléti nyugdíjas eseménynek több mint ötven fellépője volt

A verpeléti nyugdíjas Ki Mit Tud? bevezetőjeként a házigazda Tarnamenti Dalkör helyi dalcsokorral dobta fel a már addig is remek hangulatot. Ezután Tilcsik István volt sarudi polgármester, előadóművész, majd a verpeléti Szenior Örömtánc csapata következtek. Rajtuk kívül a 48 versenyprogramban 11 kórus és népdalkör, 5 tánccsoport, egy szólótáncos, 20 szólóénekes, 6 versmondó lépett fel, és 5 humoros jelenet kacagtatta meg a nézőket. Fellépők nemcsak Heves vármegyéből – Aldebrő, Atkár, Domoszló, Eger, Egerszalók, Felsőtárkány, Gyöngyös, Heves, Kisnána, Kompolt, Nagyréde, Nagyút, Mezőszemere, Recsk, Tenk, Vámosgyörk – érkeztek, de Nyíregyházáról és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tibolddarócról is.