A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) arra kéri a víz mellett sétálókat, kirándulókat, hogy sehol és semmivel ne etessék a vízimadarakat! Életmódjuk, különösen a hideg évszakra vonatkozó túlélési szabályai alapvetően térnek el a klasszikus téli etetőket látogató énekesmadarakétól, a vízimadarak etetése ezért egyaránt rossz a madaraknak, a környezetnek és az embereknek:

A vízimadarak etetése miatt rengeteg madár tömörül az Eger-patakon, az Érsekkert déli részén

Forrás: Bakai Edina/Heol.hu

kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést - ezek a madarak fagynak aztán jégbe télen;

növeli a zsúfoltságot és a madarak közötti agressziót, fokozza a sérülésveszélyt és a fertőző betegségek, mindenekelőtt az emberre is veszélyes madárinfluenza terjedését;

a feleslegesen kiszórt rengeteg táplálék vonzza a patkányokat, segíti a szaporodásukat, helyi patkányinváziót okoz, szennyezi a környezetet, rontja a víz minőségét;

a hosszú ideje tartó, egyoldalú kenyér és egyéb értéktelen „táplálék" diéta megbetegíti a madarakat, akár röpképtelenné (!) téve az etetőhelyen felnövekvő fiókákat (angyalszárny-betegség);

önfenntartó életre nem alkalmas területekre is nagy mennyiségű vízimadarat vonz;

rontja a madarak társadalmi megítélését, növeli az ember-madár konfliktushelyzeteket.

Hiába a jószándék, a vízimadarak etetése ezért sem jó gyakorlat:

Gyöngyösön is erre hívta fel a figyelmet a gyöngyösi Városgondozási Zrt., a sástói kacsákat is rendszeresen etetik ugyanis: hiába örülnek neki, a kenyér nem tesz jót a tőkésrécéknek, hosszútávon például angyalszárny betegséget is kaphatnak tőle – számoltunk be korábban felhívásukról.