Ahogy arról mi is beszámoltunk a Keletiben újabb galiba miatt voltak fennakadások hétfőn hajnalban. Most kiderült, hogy mindez azért volt, mert egy alacsony sebességgel haladó mozdony egy tengellyel kisiklott a pályáról erről számolt be Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. Szerelvényvonat volt, így utast nem szállított, sőt a közelében sem tartózkodott. A vonatkisiklás során senki nem sérült meg, a mozdonyvezető sem, aki észlelte a pályahibát és ennek megfelelően cselekedett.

Vonatkisiklás a Keleti pályaudvar közelében 2024 augusztusában

Forrás: Csudai Sándor / Origo

– A baleset kapcsán érthetően jut eszébe mindenkinek az augusztusi, jóval súlyosabb vonatkisiklás – melyről mi is írtunk –, amely szintén a Keleti pályaudvarnál történt. A két esetnek azonban műszaki értelemben nincs köze egymáshoz, hiszen az akkori balesetért felelős csavarokat azóta minden indokolt helyen átvizsgáltuk és az állapotuktól függetlenül, pusztán a koruk alapján cseréltük. A jelenlegi baleset okait alaposabb vizsgálatnak kell tisztáznia, de az már látszik, hogy más áll a hátterében: csúcssín tört el – részletezte.

Kiemelte, az utasnak azonban nem is ez a fontos, hanem az, hogy biztonságban és a tervezett időben juthasson el az úticéljáig.

– Ezen dolgozunk. Éppen ezért hoztunk már korábban döntést arról, hogy jövőre végrehajtjuk a Keleti-programot, amelyben a pályaudvar teljes váltókörzetét felújítjuk. (Előre jelzem, hogy a komplex munkálatokhoz egy időre a pályaudvar forgalomból történő kizárására is szükség lesz.) Addig az eddiginél gyakoribb, alaposabb vizsgálatokkal és szigorú biztonsági intézkedésekkel teszünk azért, hogy az ilyen és ehhez hasonló balesetek megelőzhetők legyenek, vagy mint ebben az esetben, a hatásuk minimalizálható legyen. Kollégáim ezekben a pillanatokban is megfeszített tempóban dolgoznak azért, hogy a forgalom mielőbb helyreállhasson a Keleti pályaudvarnál – tette hozzá.

Ahogy írtuk az eset kapcsán, a probléma nagyban érinti a hatvani vonalat, érdemes figyelni a Mávinform oldalát, de mindenképpen késésekre, lassabb haladásra kell számítani.

