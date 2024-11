A Volánbusz járatait is érintette mindez, a Voláninform közösségi oldal számolt be arról, hogy az Egerből Budapestre illetve a Karcagról a fővárosba közlekedő buszok is várakoztak, 130 perccel megnőtt a menetidejük. A beszámolójuk szerint kezd helyreállni a forgalom, a buszok már elindultak.

Főoldali képünk illuszráció, forrás: Nagy Gábor / Kisalföld