Egy egri olvasónk számolt be arról, hogy a napokban egy délelőtt a 12-es egri helyi buszjáraton egy nagymama és két 8 éves unokája került összetűzésbe egy buszsofőrrel annak ügyében, hogy kell-e jegyet vennie a 14 év alatti gyermekeknek, mivel úgy tudták, a 14 év alattiak ingyen utazhatnak. Végül az utasok leszálltak, mert nem indult el a sofőr a megállóból addig, míg nem vett jegyet a gyermekeknek. Az országbérletes utasoknak szintén jegyet kellett vennie.

A 14 év alattiak ingyen utazhatnak a helyközi járatokon, de a helyi buszokon más a szabály

Forrás: Huszár Márk/ Heol.hu

A fentiekről érdeklődtünk a Volánnál, illetve arról is, hogy a vármegyében működő helyi közlekedésben milyen szabályozások érvényesek. Tájékoztatásuk szerint a buszvezető helyesen járt el: az egri 12-es jelzésű helyi járaton 8 éves gyermekek helyi menetjeggyel vagy bérlettel utazhatnak. 14 éven aluliak ­– bármely, személyi azonosításra alkalmas fényképes igazolvány felmutatásával – csak a helyközi járatokon utazhatnak díjmentesen. Az Eger és Gyöngyös helyi közlekedésében igénybe vehető utazási kedvezményekkel kapcsolatban is tájékoztatást kértünk.

„Eger helyi közlekedésében – így a megkeresésben szereplő 12-es járaton is – csak a 6 éven aluliak utazhatnak díjmentesen, a 6 és 14 év közöttiek nem jogosultak díjmentes utazásra. A 6 éven felüliek (óvodások és diákok) tanulóbérlettel vehetik igénybe a helyi járatokat, aminek diákok esetén érvényes diákigazolvány vagy 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint kiállított igazolás a feltétele. Az óvodások az óvoda igazolása alapján a pénztárakban kaphatnak tanuló bérletigazolványt, a bérlet ezzel az igazolvánnyal együtt érvényes” – írták.

A helyi járatokon történő utazáshoz a 6. életévüket betöltött utasoknak menetjeggyel vagy érvényes bérlettel kell rendelkezniük:

egri állandó lakcímmel rendelkező lakosok 1000 forintért válthatnak éves bérletet a helyi járatokra (dolgozó, tanuló, nyugdíjas),

tanulók részére havi és félhavi bérlet is vásárolható.

„Gyöngyös helyi járatait a 14 év alattiak, illetve a 14 év feletti, nappali tagozaton tanuló hallgatók díjmentesen vehetik igénybe érvényes személyazonosításra alkalmas igazolvány, illetve diákigazolvány vagy 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint kiállított igazolás felmutatásával” – részletezték. A vármegye- vagy országbérletek sem az egri, sem a gyöngyösi helyi járatokon nem érvényesek a tájékoztatásuk szerint. Felhívták a figyelmet, hogy a helyi és helyközi járatok megkülönböztetését elsősorban az adott vonal/autóbusz száma segíti: helyközi vonalakon három- vagy négyjegyű, helyi járatokon egy- vagy kétjegyű (esetenként betűjelzéssel kiegészített) a számozás.

A 14 év alattiak ingyen utazhatnak, de nem mindenhol

„Fontos tudni, hogy Egerben és Gyöngyösön egyes helyközi járatok is részt vesznek a helyi közlekedésben. Ezek számozása négyjegyű, és a szolgáltatást megrendelő önkormányzat, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium megállapodásának megfelelően a helyi díjtermékekkel is igénybe vehetők. A helyi közlekedésbe bevont helyközi járatokon helyi díjtermékeket nem értékesítünk, azonban az elővételben megváltott helyi menetjegyeket és bérleteket továbbra is elfogadjuk a menetrendben feltüntetett helyközi autóbuszjáratokon. Ezeken a járatokon – a helyközi közlekedésben érvényes utazási kedvezményeknek megfelelően – a 14 éven aluliak díjmentesen utazhatnak, illetve az ország- és vármegyebérletek is érvényesek rajtuk. Az érintett járatok menetrendje Eger és Gyöngyös helyi közlekedési szolgáltatásait bemutató oldalainkon található.