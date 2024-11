Napirend előtt Eger Város Ösztöndíjasát hirdették ki. Kalmár Attila a Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanulója vehette át, aki angol nyelvi és biológia versenyeken is jól szerepelt remek tanulmányi eredményei mellett.

Sürgősségi indítványt nyújtott be több képviselő is. A Kepes Intézet bérleti szerződése, egy belterületbe vonás és Domán Dániel Magyar Kétfarkú Kutyapárt képviselője pedig azt javasolta, ajándékozzanak a képviselők egymásnak karácsonyra, az ünnepi hangulat azzal a módszerrel, hogy neveket húznak ki: „Az ajándékok tartalma nem lehet sértő, obszcén, megkülönböztető, kirekesztő, vagy egyéb más módon káros, továbbá tilos a lőszer, vágóeszköz, harci eszköz, baltaféle, tüzérségi- és katonai eszköz, önkényuralmi jelképek és az állati eredetű tárgyak használata.” A képviselő indítványát nem szavazták meg.

Az egri rendőrkapitánytól érdeklődtek a közbiztonság helyzetéről. Vágner Ákos polgármester elmondta, hogy egyeztetnek a közterület felügyelet helyzetéről, Molnár Tibor közbiztonságért felelős tanácsnok kezdeményezésére pedig megalakult a Felsővárosi Polgárőrség.

– Mi 15-en arra vállalkoztunk, hogy olyan várost építünk, amelyre büszkék lehetünk. Azt is megígértük, hogy meg fogjuk vizsgálni, hol áll a város. A kármentéssel kezdtünk. A polgármesteri hivatal 5-6 hónapnyi döntési hátralékot halmozott fel. Ez elvonja a fókuszt és az erőforrásokat – mondta a polgármester.

Majdnem 2 milliárdnyi bevétel hiányzik

Elmondta azt is, hogy a költségvetés 1,7 milliárddal túl lett tervezve. A Volánbusznak fizetendő díjnak jelenleg még csak a fele van kifizetve – ez a havonta fizetendő, több min 40 millió forint. Arról is beszélt többek között, hogy a TOP Plusz projektek határideje is sürget, a város hulladékszállítása pedig veszélyben lesz jövő év elejétől, több peres eljárás van folyamatban. Hatalmas a forráshiány a Városgondozás Eger Kft.-nél, elavult a közvilágítás, a Dobó téren kézzel kapcsolják fel és le. Több új lakóparkban nem történt meg a közvilágítás átadása. Az ingatlanok alul hasznosítottak, elavult módszerrel hasznosítja őket a vagyongazdálkodás. A Hajdúhegy szennyvíz-hálózata is korszerűsítésre szorul, ehhez 300 millió forintra lenne szükség. A projektek szintén hatalmas elmaradásban vannak.