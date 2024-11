2024-ben ünnepli 250. évfordulóját Ecséd Mindenszentek római katolikus templomának felszentelése. E jeles alkalomból egy emlékbizottság alakult, amely a helyi egyházközség és civil szervezetek összefogásával egy éves jubileumi programsorozatot szervez - tudatta portálunkkal Csontos Péter az emlékbizottság elnöke.

Az emlékbizottság célja, hogy méltó módon megemlékezzen a templom történelmi jelentőségéről, és közelebb hozza azt mind a helyi lakosokhoz, mind a látogatókhoz. A programsorozat 2024. október 27-én kezdődött, és 2025. október 26-ig tart, havonta különféle rendezvényekkel gazdagítva a közösségi életet.

A jubileumi programsorozat nyitó eseményére október 27-én került sor, ahol Szedmák Zoltán újmisés káplán celebrálta a szentmisét. Az ünnepi alkalom során a templom szerkezeti jellegzetességeit és belső tereit, valamint a helyi közösség hitének erejét is kiemelték. A szentmise az elmúlt évszázadokban itt szolgáló papokra és az ecsédi hívek hitbuzgalmára emlékezett, de a szervezők a mai közösség fontosságát is hangsúlyozták. Az eseményt Maczkó Mária, az eMeRTon-, Magyar Örökség- és KÓTA Tanári-díjas népdalénekes énekei tették emlékezetessé, és részt vettek a Máriás-lányok is, akik hagyományőrző körmenettel tisztelték meg az alkalmat.

Az emlékbizottság abban bízik, hogy a programsorozat által a község lakói is megtapasztalhatják az ecsédi templom jelentőségét, amely hosszú évek óta fontos szerepet tölt be a közösség életében, legyen szó keresztelőről, elsőáldozásról, bérmálásról vagy esküvőről. A bizottság arra kéri az ecsédi lakosokat, hogy részvételükkel támogassák ezt az egyedülálló évfordulót és az eseménysorozatot, hiszen ritkán adódik ilyen történelmi pillanat, amely lehetőséget teremt az összefogásra és a közösség hitének megmutatására, valamint megismertetni a helyi lakossággal, valamint érdeklődő látogatókkal a 250 éves templom történetét, a helyi katolikus közösséget.