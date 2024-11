250 évvel ezelőtt Borromei Szent Károly ünnepén, 1774. november 4-én, nyitotta meg kapuit a Domus Universitatis, azaz az egyetemi ház Egerben. A jeles jubileum alkalmából az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) díszünnepséget szervezett, amely november 4-én Eszterházy Károly emléktáblájának koszorúzásával kezdődött a Líceum épületében, majd könyvbemutatókkal folytatódott. 250 éves az egri egyetem, méltón ünnepeltek.

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Az egyik kötet Bartók Béla, Makai János és Nagy Andor munkája Az egri Líceum a magyar oktatás történetében címet viseli. E kötetet Ft. Dr. habil. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora és Gebei Sándor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem emeritus professzora mutatta be. Ez a reprezentatív kivitelű, gazdagon illusztrált kötet tudományos igénnyel, ugyanakkor olvasmányos stílusban mutatja be az egri líceumi oktatás történetét az 1774. évi kezdettől 2021-ig, az Egri Főegyházmegye fenntartásába kerülésig.

– Újszerűsége a korábbi, hasonló témájú kiadványokhoz képest nemcsak abban áll, hogy időben azoknál tovább, szinte napjainkig terjed, hanem abban is, hogy helyenként a szerzők saját kutatási eredményei ebben jelennek meg először, továbbá, hogy a mindenekelőtt a 20. és a 21. századi eseményekhez kapcsolódó képek – amelyek, amellett, hogy a leírtakat hitelesítik, egyszersmind kortörténeti dokumentumként is szolgálnak – egy része még sehol nem jelent meg – mondta.

A másik kötet Hadobás Eszter, Szögi László Az egri felsőoktatás intézményeinek hallgatói II: 1850-1918. Eger címet viseli, ezt a kötetet Pap József, az EKKE professzora mutatta be. Ez a kötet a 19. század második felének az I. világháború végéig terjedően az egri Jogakadémia és az Érseki Szeminárium hallgatói névsorát tartalmazza. Az összesen 3011 személy esetében azonban nem puszta névjegyzékről van szó csupán, hanem minden olyan további információról is, amelyeket az akkori beiratkozási anyakönyvek tartalmaztak. Ezek – és a mintegy 40 oldal terjedelmű bevezető tanulmány, továbbá a hely- és névmutató – nagyszerű intézmény- és társadalom-, továbbá karriertörténeti kutatások lehetőségét kínálják.