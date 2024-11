November 23-án a Hevesi Füves Pusztákra szervez faültetést a Békatutaj.

– Egy kis erdőt szeretnénk létrehozni, ami alkalmas lesz a szabadidő kellemes eltöltésére is. Őshonos fafajtákat fogunk választani, amik jól illeszkednek a magyarországi ökológiai rendszerbe, és vegyesen választunk fafajtákat, hogy a biológiai sokféleség is minél nagyobb lehessen. A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága idén Heves megyében, a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzetben egy állattartó telep közvetlen környezetében bocsátott rendelkezésünkre egy kellemes területet. Ide fogunk elültetni 500 facsemetét. 2019-ben és 2020-ban és 2021-ben és 2022-ben már elültettünk több száz csemetét. Ők azóta szépen cseperedtek. A területet kaszáltuk, és a kerítés is tökéletes állapotban van. Vadkár nem történt. Az Eger melletti és a 2021-es területnek is most rendszeres kaszálásra és időre van szüksége. Mi pedig új területet erdősítünk be – hívta fel a figyelmet a Békatutaj.

Ebédre a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága bográcsos egytálételt biztosít. A gyülekező pontos helyét és idejét majd emailben teszik közzé. Ugyanitt lehet majd egyeztetni a telekocsik beosztásáról is.

– A Hevesi Füves Pusztákon található tanya közvetlen környezete. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságához tartozó tanya őshonos és védett ló- és juhfajták tartására szolgáló állattartó telep – írték az eseményről.

Ha tudsz, hozz magaddal bármit az alábbi szerszámok közül: