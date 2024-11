Az iskola egykori diákja, Kovács Kati Kossuth-díjas énekesnő, Eger díszpolgára videóüzenetben emlékezett meg alma materéről. A művész először az iskola falai közöt lépett fel először énekesként, 15 évesen egy tiroli dalt adott elő.

Elhangzott: az iskola hagyományaihoz tartozik, hogy Erzsébet-napon kiosztják az előző tanév legeredményesebb diákjainak a Szilágyis Alapítvány jutalmát. A 33 dijazottnak Barczai Tünde igazgatóhelyettes és Fajcsák DénesPrima_díjas építész, az alapítvány kuratórium elnöke adta át az elismeréseket.

Gyémántdiplomát is kiosztottak, melyet Gál Józsefné Kósik Rózsa magyar-latin szakos középiskolai tanár vehetett át, aki diákként és tanárként is öregbítette a híres iskola hírnevét 1994-es nyugdíjba vonulásáig. Az Év tanára dr. Kovácsné Barta Ilona lett, aki a jubileumi ünnepségsorozat szervezője is. Idén először az Év kollégiumi nevelője címet is kiosztották, melyet Szegedi Zoltán vett át.

Kiosztották a Pro Schola-díjakat is, amely idén az iskola életében jelentős szerepet játszó két intézménynek járt. Az egyiket az egri önkormányzat kapta, amely 2013-ig volt a középiskola fenntartója. A díjat Gömöri László alpolgármester vette át. Elhangzott: 2013 óta az Egri Tankerületi Központ tartja fenn az iskolát, a diákokért végzett felelős munkát elismerő díjat Ballagó Zoltán igazgató vette át az intézmény nevében.

A gálaműsoron olyan előadók léptek fel, akiknek mély kötődése van a Szilágyihoz. Zenés műsorral szórakoztatta a közönséget többek között Szabó Attila, Kossuth-díjas zenész, a Csík Zenekar tagja, lánya Anna, és annak öccse Ábel. Szintén az intézmény növendéke volt a Kerekes Band alapító tagja, Fehér Viktor, aki testvérével Zsomborral adott elő közös produkciót.

A nézők Okos Tibor dudamuzsikáját is élvezhették, a Gajdos Zenekar tagja, Eger kiváló pedagógusa 2001-ig az iskola énektanára volt. Zenés produkcióval szórakoztatta a közönséget Dr. Halmos András ügyvéd, a Cabaret Band énekese és barátja Besenyei Csaba a Redneck Roadkill frontembere.