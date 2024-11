– Szívemnek kedves, hiszen az a szülőföldem. Mindennap gondoztam, hiszen a szárazságot rosszul tűri a fenyő. Több is volt az udvaron, de csak ez a fa érte el ezt a méretet. Nehéz volt megválni tőle, de szívmelengető, hogy Jézus születésének ünnepén a vármegyeszékhely főterét ékesíti majd. Remélem mindenkinek kellemesen telnek az ünnepek szerettei körében – mondta. Gyermekének családja, azaz 4 unokája is Egerben él, így külön öröm, hogy a város karácsonyfája lesz a féltve óvott fenyő. Hozzátette, most is növekednek csemeték a kertben.

Böjt László és Vágner Ákos fát is ültetett

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Eger karácsonyfája ünnepi fénybe öltözik hamarosan

A kivágott fenyőt egyébként azonnal pótolta az önkormányzat, Vágner Ákos egri polgármester és Böjt László ostorosi polgármester ültették el közösen nem messze a fenyő helyétől.