– Örömmel mondom, hogy egy jó évet zártunk. Ami a legfontosabb talán, ami mindig kérdéses, hogy milyen az időjárás, milyen a környezet vízellátása. Idén igaz, hogy nagyon meleg nyarat hagytunk magunk mögött, de a Sziklaforrás, ami a tavat táplálja, folyamatosan adott vizet. A telepítés és a sporthorgászat során is ki kell emelni a halvédelmet. Mint azt a barátom mondja: nem halat kell telepíteni, hanem meg kell védeni a halakat – fogalmaz a Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület elnöke.

Bárdos Zsolt beszél arról, hogy a 2024-es év horgászati szempontból is igen jó, s az év utolsó heteiben is várnak és hívnak mindenkit a felsőtárkányi tavakhoz, használják ki ezt a jó időt, remek csukákat fognak, de a dévéres, pontyos horgászok is szép eredményeket érnek el. De tavaikban – telepítésnek köszönhetően – megtalálható még a márna, a balin és a domolykó is.

Beszélgetésünkben szó esik arról is, hogy több, mint egy esztendeje kezelője az egyesület az Eger patak Almár és a nagytályai duzzasztó közötti szakaszának, valamint az egyesület évet záró közgyűléséről is szót ejtünk.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on.