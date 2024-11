A társulási elnök beszédében kiemelte, hogy 1997 óta ünnepeljük Magyarországon a Szociális munka Napját évente november 12-én. Az esemény középpontjában pedig az emberi méltóság tisztelete áll. Szerinte jó alkalom ez a nap arra, hogy a közvélemény figyelme azokra irányuljon, akik rászoruló embertársaik segítségét választották hivatásként.

– Köszönetet mondhatunk és elismerésünket fejezhetjük ki azok előtt, akik vállalják, hogy másokért, mások emberi méltóságáért dolgoznak, és akik az intézményekben, hivatalokban, utcákon, tereken, melegedőkben, idősek, betegek otthonaiban folyamatos szolgálatot teljesítenek – fogalmazott.

A faluvezető hozzátette: ez az a nap, amikor a figyelem azokra a szakemberekre irányul, akik az év minden napján segítik, gondozzák türelemmel és teljes átadással azokat, akik erre az őszinte segítségre rászorulnak. Olyan választott hivatás ez, amely az embert fizikai és lelki szempontból az átlagosnál is nagyobb mértékben veszi igénybe.

– Magam és a polgármester kollégáim nevében köszönöm mindazt a munkát, amit figyelemre méltó erővel és kitartással végeznek az év minden napján Besenyőtelek, Dormánd és Mezőtárkány lakossága érdekében – mondta Tóthné Szabó Anita.

Beszéde zárásaként polgármester kollégái, a Társulási Tanács nevében köszönte meg Mátyus Piroska intézményvezetőnek a lelkiismeretes, hatékony, elkötelezett vezetői munkáját, melynek köszönhetően ez a társulás a három társult település vonatkozásában igazi szakmai közösségként, eredményesen tudott működni ebben az évben is.

A virágot, tárgyi ajándékot polgármester kollégáival adta át Mátyus Piroskának, aki részéről nem maradt el a viszontköszönet, hiszen megfogalmazása szerint a polgármester elnök asszony részéről állandó, folyamatos támogatásban van része neki és az egész intézménynek.ek.

Az est kötetlenebb része következett, ami Sihell Ferry fergeteges zenés szórakoztató műsorával folytatódott, amikor is az addig csak üldögélő vendégek már táncra is perdültek, együtt énekeltek az előadóval. Az ízletes vacsora elfogyasztása után retró discoval folytatódott az est, ami felhőtlen szórakozással, mulatással telt. A résztvevők a program zárásakor úgy váltak el egymástól, hogy jövőre ugyanitt találkoznak.