Az Egerben zajló 26. Országos Közoktatási és Szakképzési Szakértői Konferencia első napjának délutáni programjában a köznevelésről, a szakképzésről és annak jövőjéről volt szó. A köznevelés nevelési funkcióiról dr. Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára beszélt. Kifejtette, az elmúlt években megváltoztak a családok és a gyerekek is, amelyekhez a nevelési intézményeknek is alkalmazkodniuk kell. Új gyerekkép jött létre, változnak a gyerekek képességei és készségei – a covid után például romlottak a beszédképességek –, de az ismeretek és a tudásátadásban is alkalmazkodni kell ehhez. A környezetben is vannak módosulások, a digitális eszközök a családban is szerepet kapnak ami a gyerekek idegrendszerének fejlődésére is hatást gyakorolnak. A társadalmi trendek is változnak, de míg a helyettes államtitkár szerint ezek azt üzenik, nem számít a vallás és a nemzetiség, a magyar kormánynak ezzel ellentétes az álláspontja és pont ezeket erősítené. A köznevelés terén a szemléletformálást is elsődlegesnek tartják, az intézményeknek is támogatniuk kell szerinte a nevelésben a családokat. Szerinte a készség- és képességformálásban szerepe kell, hogy legyen a differenciálásnak, új ismereteket kell átadni és meg kell ismernie a gyerekek világát (és a rájuk leselkedő veszélyeket) a pedagógusoknak. Szintén fontos a mesterséges intelligencia, a társadalmi értékközvetítés és identitás erősítés.

Veszélyeztetett gyerekek mentorálásáról is szó esett a konferencián

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Balatoni Katalin a nevelési feladatok közt említette az erkölcsi nevelést (hit és erkölcstan), a fenntarthatóságot és környezettudatosságot, a testi és mentális egészséget (mindennapos testnevelés, telefonhasználat korlátozása), a társadalmi szerepvállalást (50 óra közösségi unka), a hazaszeretetet, a művészetet (művészeti oktatás) és a pénzügyi tudatosságot (témahetek).

Kézen fogni a veszélyeztetett gyerekeket

Pölöskei Gáborné, az Innovatív Képzéstámogató Központ Nzrt (IKK) stratégiai főigazgatója a szakképzésről adott elő, elmondta, szeretnék, ha minél nagyobb arányban mennének a fiatalok a szakképző intézményekbe és válnának jól képzett munkaerővé. Beszélt a mérések szerepéről, amelyeket alkalmazva felzárkóztathatók a lemaradók, csökkenthető az iskolaelhagyás. A tehetségeket is gondoznák ebben az intézménytípusban, szeretnék elérni, hogy a diplomás műszaki és pedagógusi pályára is technikumokból induljanak a diákok. Szerinte kedvezőek a felsőoktatási továbbtanulási számok, s az első technikumi évfolyamok kifutásával javulni is fognak. Az okleveles technikusképzést sok iskola szeretné elindítani, de ehhez fel kell nőniük az iskoláknak. Remélik, ezeknek köszönhetően a diákok úgy választanak szakmát, hogy nem csak bejutnak egyetemre, el is végzik azt és a választott szakmában fognak dolgozni is.