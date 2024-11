November 23-án nagyszabású gálaműsorral és a 18. Berze-bállal ünnepeli a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium az alapításának 390. évfordulóját. Gyurkó Péter igazgatóhelyettes arról tájékoztatta portálunkat, hogy a műsorfolyamba szeretnének beilleszteni egy táncos produkciót, egykori berzés néptáncosok részvételével.

– Arra kérem azokat, akik nemcsak, hogy berzések voltak, de még a magyarság néptáncának kultúráját is éltették és népszerűsítették, segítsenek nekünk egy közös produkció létrehozásában. Terveink szerint a gálaműsoron a tánc is megjelenhetne a slam, az ének, a zene és a prózai előadások sorában. Egy nagyjából 5 perces, főként improvizatív s esetleg a végén egy kötött motívumsorral záródó, legtöbbek által is ismert mezőségi koreográfia az elképzelésünk. Előtte természetesen tartanánk egy próbanapot, ami persze nem mindenkinek lesz jó. Így a próbanap nem csak élőben lenne követhető, hanem az egész koreográfiát és a kötött, közös részt fel is vennénk, és a résztvevők számára elérhetővé tennénk. Így akár a gála napján a főpróbán, vagy akár a műsorban, élesben is be lehet állni – részletezte Gyurkó Péter.

Az igazgatóhelyettes a 20 360 2526-os telefonszámon, illetve a [email protected] email címen bővebb információval szolgál az érdeklődő berzés öregdiákoknak.

Főoldali képünk illusztráció, fotó: Czímer Tamás / heol.hu