Az adácsi zétások a közelmúltban emlékesttel ünnepelték a Zéta Kulturális Egyesület és a Veritas Színpad megalakulásának 50. évfordulóját. A helyi közösségi házban tartott gálára Szekeres Jánosné egyesületi elnök csodálatos estként emlékezett vissza. Mint mondta, rengetegen jöttek össze megünnepelni az eltelt fél évszázadot. Szeretettel köszöntötték egymást a régi barátok, társak, jó volt látni a mosolygós arcokat, akik fölött mintha megállt volna az idő, úgy folytatni a beszélgetéseket, mintha csak tegnap hagyták volna abba, tette hozzá.

Az adácsi zétások idei nyári táborozása sem múlhatott el tánc nélkül

Forrás: Zéta Kulturális Egyesület/Facebook

Szekeres Jánosné a napokban elmesélte portálunknak, hogy 1974-ben ifjúsági klubként alakult meg a Zéta.

– Abban az évben, október elsején került a férjem a művelődési ház élére. Egy héten belül megalakítottuk a klubot, zenés, verses összeállításokkal fellépő irodalmi színpadként pedig a későbbi színjátszó csoportunkat. Már a következő évben elkezdtünk színdarabokat begyakorolni. Szerveztünk ifjúsági- és közönségtalálkozókat, meghívtuk az akkori nemzetközi diákklub tagjait is több alkalommal Adácsra, rengeteg önkéntes munkát vállaltunk. Hamarosan ismertté váltunk a környéken is, sőt, megyeszerte. Ezt igazolja az a Nívódíj, amit az akkori Heves Megyei Tanácstól kaptunk. Erre a mai napig büszkék vagyunk. 1989-ben, amikor kezdek megalakulni az egyesületek, mi az elsők között léptünk, Az ifjúsági klubból így lett Zéta Kulturális Egyesület – kezdte Szekeres Jánosné.

Nagyon sokrétű az egyesület tevékenysége. Működtetnek néptánccsoportot, egy időben volt mazsorett-, formációs tánc-, illetve hastánc csoportjuk, és természetesen működik a színjátszó csoport is.

– Nagyon fontosnak tartottuk mindig a kapcsolattartást az adácsiakkal és a környező települések lakóival, de eljutottunk a határon túli magyarokhoz is, elsőként Dunaszerdahelyre. Nagy élmény volt, hogy mindenütt hatalmas szeretettel fogadtak bennünket, ez mindig nagyon fontos volt számunkra. Azóta a Felvidék több településére eljutottunk, de Erdélyben is nagyon szép helyeken jártunk, ellátogattunk Tamási Áron szülőfalujába, Farkaslakára is. Annak idején a szlovák kulturális minisztériumtól elismerő oklevelet is kaptunk a határon túli kapcsolatok ápolásáért – részletezte az egyesületi elnök.