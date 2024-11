Megkezdődött az Önkormányzati Költségvetési- és Adókonferencia Egerben. A kétnapos tanácskozáson csaknem 300-an vesznek részt, köztük településvezetők, jegyzők és önkormányzati munkatársak. Idén is kiemelt téma az önkormányzati alrendszert érintő aktuális jogszabályváltozások bemutatása. A rendezvény első napi plenáris ülésén a 2025. évi központi költségvetés kiemelt céljai mellett külön hangsúlyt kaptak a helyi önkormányzatok jövő évi költségvetéseinek keretei, a helyi adóztatással kapcsolatos jogszabályváltozások.

Az egri adókonferencián plenáris ülésén tárgyalták a 2025. évi központi költségvetést

Forrás: Gál Gábor / Heol.hu

A megnyitó ünnepségen Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnöke elmondta: a 24. alkalommal megrendezett konferencia célja, hogy az önkormányzatok közötti szakmai kapcsolatokat előmozdítsa, ismertesse a Digitális Állampolgárság Program és az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek részleteit. Bugár Csaba kiemelte: a konferencia konkrét gyakorlati haszna az is, hogy a résztvevők első kézből értesülhetnek a helyhatóságok mindennapi pénzügyeit érintő változásokról, aktualitásokról.

A város nevében Vágner Ákos polgármester köszöntötte a résztvevőket, és arról beszélt: kiemelt prioritás számára az adóügyek, amit az is bizonyít, hogy megválasztása után első útja az egri önkormányzat adóirodájába vezetett. A hallgatóság figyelmébe ajánlotta Eger gazdag történelmét, világhíres borkultúráját és gyógyvízben gazdag fürdőhelyeit. Az egri turizmusról mint stratégiai fontosságú ágazatról beszélt. Kiemelte: az iparűzési adó a legnagyobb saját bevétele a városnak, amely az előzetes várakozások szerint mintegy 7,9 milliárd forint lesz. Húzóágazatként említette a feldolgozóipart, a járműgyártást és kiemelte a helyi kereskedelem jelentőségét, amelyből mintegy 290 millió forint idegenforgalmi adóbevétele származik a megyeszékhelynek. Felidézte: új megállapodást kötött Eger a kormánnyal, ezzel kapcsolatban már konkrét megállapodások is születtek Lázár János miniszterrel.

Ignácz Balázs főispán, a Heves Vármegyei Kormányhivatal vezetője köszöntőjében hangsúlyozta: nagy a szakmai igény az önkormányzatok részéről erre a konferenciára. Felidézte: 2024 összetett év volt, és sok kihívást hozott az önkormányzatok számára. –Többek között azért is hasznos a konferencia, mert a júniusi helyhatósági választás után az új és az újraválasztott közéleti szereplőknek is szükségük van az ismeretekre felfrissítésére – hangsúlyozta a főispán, aki szót ejtett a Digitális Állampolgárság Programról kiemelve azt, hogy a kormányhivatalnak és az önkormányzatoknak is fel kell készülniük az új rendszerre, amely - szavai szerint - ténylegesen megkönnyíti az állampolgárok életét, mindennapi ügyintézést.