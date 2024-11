Ráfordultunk az év végére, az adventi időszak a karácsonyra készülés ideje. Felkerülnek az ünnepi fények, eljön az adventi műsorok és a gyertyagyújtások időszaka. Észak-Heves települései is szerveznek programokat az elkövetkező időszakban.

Adventi műsorok, mikulásvárás és gyertyagyújtások időszaka következik

Sok településen élő adventi kalendáriummal készülnek, amelynek lényege, hogy minden nap másik ablakot díszítenek fel a településen karácsonyi fényekbe. Aki akarja, este elmehet, megkeresheti, melyik az az ablak. Ehhez kap némi útmutatást, például térképrészletet, vagy szöveges rejtvényt. Van, ahol konkrétan kiírták, melyik nap melyik ablakot érdemes megnézni. Ilyen kalendáriummal készültek Bodonyban, Bükkszéken, Ivádon, Szajlán, Recsken.

Meggyújtják az adventi gyertyákat is. Az elsőt december 1-én Erdőkövesden a posta előtt 16 órakor, majd a többi vasárnap is ugyanekkor ugyanott. Mátraderecskén 13 óra 30 perckor a Köztéri parkban, Terpesen 9 óra 45 perckor a szentmise keretében a római katolikus templomban. Itt december 8-án és 22-én szintén a szentmisén gyújtják a többi adventi gyertyát, azonban december 15-én karácsonyi ünnepség keretében 16 órakor a művelődési házban tartják a harmadik gyertyagyújtást.

Természetesen a Mikulás is megérkezik Észak-Hevesbe is. December 6-án érkezik Pétervásárára 16 órára a Szántó Vezekényi István Művelődés Házába, ahol játék és közös teázás után interaktív Mikulás-váró zenés gyermekműsorral várják a gyerekeket, majd meglepetés-előadás következik. 17 óra 30 perckor megérkezik a Mikulás. A programon belépővel lehet részt venni, valamint december 2-ig lehet regisztrálni a részt vevő gyermek nevével. Erdőkövesdre 15 óra 30 perckor kopogtat be a Nagyszakállú kultúrházba. Itt is kérik a jelentkezést személyesen a hivatalban vagy 36/568-038-as telefonszámon december 2-ig. Terpesre 16 órkor érkezik a művelődési házba, ahol a 14 év alatti gyerekek mind kapnak csomagot. Váraszón 17 órakor vidám, zenés est keretében várják a Télapó érkezését a művelődési házba. Bodonyba pedig a pár nappal később, december 8-án, vasárnap, 11 órakor kezdődő ingyenes bábszínházi ­előadás után érkezik a Mikulás az Ady Endre Művelődési Házba.