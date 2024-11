Állománygyűlést tartott kedden a városházán a Gyöngyösi Városrendészet, adta hírül a közösségi oldalán Ferenczy Dániel rendészeti igazgató. Közlése szerint a város biztonságának fokozása érdekében elhangoztak az elkövetkezendő időszak irányelvei is. A gyűlésen részt vett Szókovács Péter polgármester is, aki szintén a közösségi oldalán számolt be az eseményről.

– Rend a lelke! A Városrendészet mai állománygyűlésén mindenekelőtt személyesen is megköszöntem Gyöngyös rendjéért tett erőfeszítéseiket, és beszéltünk a közeljövő feladatairól is. Gyöngyösön rendnek kell lennie: ebben a munkában kulcsfeladat a Városrendészeté! – fogalmazott Szókovács Péter a Facebook-oldalán.