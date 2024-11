Fontos és aktuális témákat érintő pódiumbeszélgetéssel egybekötött nagyszabású ünnepi eseménnyel nyitja meg kapuit a Mathias Corvinus Collegium (MCC) egri képzési központja, tudatták közleményben. A rendezvényen megosztja gondolatait Schmidt Mária történész és Sztáray Péter államtitkár is: „Az amerikai elnökválasztás után vagyunk, szomszédunkban és a Közel-Keleten háború dúl, gazdaságilag pedig egymásnak feszül Kína és az USA – bőven akad most olyan világpolitikai téma, amelyben nehéz igazán mélyre látni. Nem is beszélve arról, hogy ez a változó világrend milyen kihívást vagy akár lehetőséget jelent hazánknak. Igazi nagyágyúkkal nyitja meg egri kapuit Közép-Európa legjelentősebb tehetséggondozó intézménye vármegyeszékhelyünkön. Világrendszerváltás - Hogyan alakul át a globális világrend? című rendezvényen részt vesz Schmidt Mária Széchenyi-díjas történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, Sztáray Péter biztonságpolitikáért felelős államtitkár és Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója. Az eseményt 17 órától tartják a Széchenyi utca 58. szám alatt.”

Schmidt Mária is részt vesz az amerikai elnökválasztás kapcsán tartott pódiumbeszélgetésen

Forrás: Nagy Lajos / Veol.hu

Egyébként az MCC majd kétheti rendszerességgel rendez majd hasonló ingyenes eseményeket Egerben. A rendezvények mellett pedig már zajlanak az oktatási programok, hiszen az MCC tehetséggondozó alapítvány. Közel 80 általános és középiskolás már részt vesz a képzéseken. Most lehetőség van közelebbről is megismerni, milyen is az MCC itt, Egerben. A nyitóünnepségre várják az érdeklődőket, az esemény regisztrációhoz kötött.