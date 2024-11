- Multirezisztens kórokozókkal a hétköznapi életünk során is rendszeresen találkozunk. Azt mondhatjuk, hogy ezek sajnos már szinte a mindennapjaink részévé váltak – adta meg a beszélgetés apropóját dr. Pongor Éva, az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet infektológus főorvosa.

Elmondása szerint ez azt jelenti, hogy már a háziorvosi praxisokban is egyre gyakrabban találkoznak olyan betegségekkel, amelyeket ilyen, antibiotikumoknak ellenálló kórokozók okoznak. Ezért pedig mi, páciensek is felelősek vagyunk.

Az antibiotikum túlhasználata veszélyes lehet.

Forrás: Shutterstock

Túlzásba visszük az antibiotikumok használatát.

– Sokszor bele sem gondolunk, hogy az ilyen baktériumok megjelenését és terjedését nem csak az emberek által használt antibiotikumok okozzák, hanem az állatgyógyászatban is nagy mennyiségű antibiotikum-felhasználás folyik. Ez a gyakorlat is előkészíti a terepet a kórokozókban a rezisztencia kialakulásához. Másrészt, akár kozmetikai termékekben is lehetnek antibiotikumok. Továbbá a nehézfém-terhelés is szerepet játszik abban, hogy kialakulnak ezek a makacsul ellenálló baktériumok.

Dr. Pongor Éva szavai szerint azzal, ha makacsul kiköveteljük az antibiotikum receptet a háziorvosunktól akkor is, ha azt nem feltétlenül indokolja az állapotunk; ha nem az előírt dózisban és ideig szedjük a nekünk felírt gyógyszert; esetleg betárazunk belőle, s olykor a házipatikából előkapott maradék antibiotikummal akarunk gyorsan jobban lenni, azzal hosszútávon inkább ártunk magunknak. Nem utolsó sorban pedig kedvezünk a kórokozóknak, amelyek ezáltal hozzászoknak az ellenük szánt fegyverhez és lefegyverzik az orvosokat.

– Mind gyakrabban fordul elő itt a kórházban is, hogy egy-egy páciens szervezetében olyan multirezisztens baktériumot azonosítunk, amire az általunk leggyakrabban használt antibiotikumok nem hatásosak. Az antibiotikum-fejlesztés természetesen próbál a baktériumok rezisztenciájával is fejlődni, de sajnos az a legnagyobb probléma, hogy a baktériumok mindig előttünk járnak – mondta.

Ezt a problémát magunknak okoztuk mi, emberek?

- Folyamatosan magunk generáljuk, s hogy mi lehet a megoldás? Például az, hogy minden egyes náthával és egy-két napos lázzal ne követelje a beteg a háziorvostól az antibiotikumot, ez egy nagyon rossz beidegződés. Azt hisszük, hogy gyorsan kell meggyógyulni. Minél előbb, az ember nem tud időt adni egy vírusos megbetegedés esetén a szervezetének, hogy meg tudjon gyógyulni belőle. Sokan úgy gondolják, hogy csak az antibiotikum segít, csakhogy a vírusinfekciókban az hatástalan. Meg fog gyógyulni minden bizonnyal, beszed egy-két szemet a csomagból, ami után jól van és aztán nem is szed már többet belőle. Azt kell látni, hogy azzal, hogy beszedünk pár szem antibiotikumot, a bélflórában lévő baktériumok ugyanúgy kiirtódnak és ugyanúgy a rezisztencia kialakulást elősegíthetjük bennük. A folyamat azzal nem áll meg, hogy abbahagyjuk a szükségtelen gyógyszer szedését. Látszólag úgy tűnik, hogy nem csinálunk rosszat, de ezzel a magatartással a későbbiekben hatalmas nagy problémát okozhatunk. Magunknak gyártjuk ezeket az ellenálló kórokozókat. Le kellene számolni végre azzal a téves elképzeléssel, ha az orvos nem ír fel antibiotikumot, akkor nem is gyógyít. Az antibiotikum nem cukorka, akkor kell alkalmazni, amikor valóban szükséges: meg kell hagyni arra az esetre, amikor a betegség alapján muszáj ahhoz nyúlni. Például egy tüdőgyulladás kezelése során, vagy egy súlyos fertőzés esetében kell adni, vagy egy toxikus sokk szindrómában, de sorolhatnám azokat az életmentő eseteket, amikor akár egy penicillin is sokat jelent.

A főorvosnő beszámolt arról is, hogy a kórházban napi szinten találkoznak szociális otthonokból érkező betegekkel, akiknek a székletében és a vizeletében kolonizációként ott vannak ezek az ellenálló baktériumok, még nem kórokozók, de ki lehet őket mutatni, azaz az idősotthonban élőknél gyakran a normál flóra tagja már egy-egy ilyen baktérium. Ez önmagában nem jelent veszélyt, csak akkor okoznak bajt, ha az amúgy is elesett szervezet még inkább legyengül: ilyenkor ezek a baktériumok kórokozó szintre lépnek.

– Ez egy nehezebb helyzet, hiszen ilyenkor meg kell keresnünk – és találnunk – azt az antibiotikumot, ami valóban használhat. – mutatott rá dr. Pongor Éva.