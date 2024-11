A Gyöngyösi Városgondozási Zrt. síkosságmentesítő gépei a városgazda elrendelésére pénteken hajnali 1 óra 50 perckor indultak el Gyöngyös I-II-es és Mátrafüred I-II-es útjainak tisztítására, közölte portálunk érdeklődésére péntek reggel 8 órakor Besze Andrea, a városgondozás köztisztasági üzletágvezetője. Mint mondta, már tegnap úgy távoztak a munkahelyükről, hogy el volt rendelve a készenlét.

Gyöngyösre is megérkezett a hó

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

– A járműveink teletankolva várták az indulást, teljesen megpakolva útszóró anyagokkal, hogy éjjel azonnal indulhassanak. A városgazdától 1 óra 15 perckor érkezett a hívás – ekkor még nem esett a hó –, hogy jöjünk be a munkahelyünkre, mert 2 órától biztosra várható a havazás. Már 1 óra 35 perckor benn voltunk cégnél, és 1 óra 50-kor indítottuk ki az utakra a gépeinket. A havazás kezdetekor még sózást végeztek, de jó 45 perc múlva már olyan intenzíven és nagy pelyhekben hullott a hó, hogy 3 centiméteres hóvastagságtól a gépek le tudták tenni a tolólapot, és a sózás mellett tolólapozással is tudták tisztítani az utakat. Hajnali 3 óra után jött egy kistraktor is, amit a legnagyobb forgalmú, széles járdákon indítottunk el. A kézi úttisztítók reggel 6-kor érkeztek be, mert nekik nem szoktunk készenlétet elrendelni. Ők a hidakat, fő közlekedési járdaszakaszokat kezdték tolólapáttal takarítani, majd lesózni. Jelenleg is két gépünk dolgozik, továbbra is tolólapoznak és sóznak. Mátrafüreden reggel 7-kor már be tudtuk fejezni a munkát. A terep bejárásakor rengeteg letört faággal találkoztunk, amelyek nem bírták a hó súlyát. Úgy tudom, a Magyar Közút is végzett elősózást, de gondolom, elsősorban az autópályára irányították a gépeiket, mert sok helyen elakadtak az autóbuszok. Gyöngyösön például a Damjanich úti körforgalomnál már rendőri irányításra volt szükség, mert több busz is elakadt. Árokban kikötött autóbuszról is tudok, az egyik munkatársunk azért késett el ma, mert kora reggel az Adácsról Gyöngyösre tartó busz árokba csúszott – részletezte Besze Andrea.