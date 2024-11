Csütörtök estétől közel 140 gép 1300 tonna sót szórt szét a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt. közlése szerint. Az autópályákat folyamatosan tisztítják.

Éjjel is sózták az autópályákat

Fotó: MKIF Zrt. - Az ország útja Facebook

– Kora estétől kezdődően mérnökségeink folyamatosan preventív alászórást, síkosságmentesítést végeztek és amint a havas eső havazásba váltott át, már hókotrást is végeztek. A folyamatos havazás miatt eddig 138 gépünk 1345,78 tonna útszóró sót és 317,270 liter sóoldatot terített szét a pályákon. Egy-egy útszakaszra többször is visszatértek és térnek most is a kollégáink – írták a bejegyzéseben.

Nem megfelelő gumival az autópályákon

Felhívták a figyelmet, hogy a ország több pontján is kamionok álltak keresztbe felhajtón vagy éppen a pályán, ezzel megbénítva a forgalmat. Információik szerint a téli időszakra nem megfelelő, már kopott gumiabronccsal próbáltak meg eljutni céljukhoz a nedves útburkolaton.