GYÖNGYÖSI UJSÁG. TÁRSADALMI HETILAP. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 1904. JÚLIUS 17.

Lepipált polgármester.

Alaposan lefőzte egyik lelkes honleányunk özv. Egerland Lászlóné Balogh Gyulát Gyöngyös város polgármesterét. Lapunkból értesült, hogy a Vachott Imre és Sándor szülőházán elhelyezett emléktábla mily kegyetlenül elhanyagolt állapotban van. Fájó szivvel bár, de mégis bevárt két hetet, hogy a figyelmessé tett és arrafelé naponta legalább négyszer elsétáló polgármester rendbe hozatja-e a bemeszelt és már-már olvashatatlanná vált feliratot. Mikor aztán látta, hogy az bizony a füle botját sem hajtja, kapta magát és saját költségén restauráltatta az emléktáblát. Derék asszony, Isten éltesse!



NÉPISKOLAI TANÜGY. KAT. NÉPNEVELÉS-TANITÁSI LAP. 1879, OKTOBER 16.

Irodalom. Vitkovics Mihály.

Midőn Eger városa 1878. augusztus 25én, nemes szülöttje, néhai Vitkovics Mihály magyar költőnek s akkoriban sokképen elnyomott magyarságunk páratlan bajnokának százados emlékünnepét fényesen megülte, nem egyszerüen csak hazafias kegyeletének kívánt kifejezést adni; hanem példát is állitani fel a hasonló elhunyttal dicsekhető községeink számára, de méginkább az ifju nemzedékre, hogy magyarságunkért, miben egyedüli fentartó erőnk él, a halhatatlanitás tényeiből­ lelkesülést meriteni tanuljon­.

Dicső fiának ekivül abban hitte még, s legbiztosabban fentartani nevét, ha – a mi hasonló jubiláris ünnepeinknél, még Kazinczy Ferencznél sem történt – Vitkovicsnak összegyüjtött müveit közrebocsátja.

E hálás munkával a Vitkovics-bizottság Szvo­rényi Józsefet, a m. t. akademia tagját, bizta meg, ki e megtisztelő bizalomnak teljes odaadással és lelkesedéssel kitünően meg is felelt. Vitkovics müvei immár negyven nyomott iven meg is jelentek s nemcsak költői részükben (dalok, odák, epigrammok, episztolák stb.), de a próza (a költő regénye stb.) tekintetében is, kivált pedig Vitkovics irodalmi levelezéseiben, fölöttébb becsesek, a menynyiben Kazinczyval s egyéb elsőrendü iróinkkal váltott levelei akkori irodalmi és sajtóviszonyainkról ép oly gazdag, mint érdekes történelmi adatokat szolgáltatnak.

Vitkovics müveiből, kiadójuk Aigner Lajos Budapesten, kétféle kiadást rendezett, ugymint I) Emlék-kiadást, két kötetben, melynek ára füzve 4 frt. piros angolkötésben 5 frt 20 kr. II) Népszerü kiadást, három kötetben, melyek külön is kaphatók.