Mint arról cikkben és galériában is beszámoltunk, Márton-napi vacsorát tartott az Egri Bikavér Borlovagrend a Juhász Testvérek Pincészetében, ahol a finom libaétkek mellé zsenge új borokat is kóstolhattak a vendégek. A gasztronómiai élményt színvonalas előadások is fűszerezték, az egri borvidék idei termésminőségéről, az évjárat jellemzőiről Tarsoly József, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának hegybírója beszélt.

Tarsoly József szerint biztató az idei évjárat

Forrás: Keller Richárd / Heol.hu