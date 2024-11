Mához pontosan három hétre van Luca-napja. Ehhez a nevezetes női névhez megannyi babona kötődik, kezdve annak a bizonyos széknek az elkészítésével – szentestére, az éjféli mise időpontjára fókuszálva kell használható állapotban lennie –, amire aztán a templomban ráállunk, s a Jézus születését ünneplő szertartáson, megláthatjuk, hogy ki is az ördög az imádkozó tömegben. Bonyolítja a helyzetet ebben az esztendőben, hogy péntekre esik ez a bizonyos 13., ami további "szövődményeket" hozhat magával. Nem játék még magában sem a 13-as szám, vannak helyek – országok is –, ahol kerülik a kiírását is, így a hotelszoba ajtaján a 12-es számot a 14-es követi. És puff neki, idén még péntek is!

Luca-napja: ehhez a naphoz kötődik a Luca-szék készítése

Gyerekkoromban a hétköznapok szinte minden cselekvésében ott volt valamilyen babona. Falun éltünk, az áramot is csak úgy ötéves korom környékén kötötték be a településen, nem csoda, ha ilyen "kitalációkkal" színezte a nép az életét. "Ne másszon fel a virágzó cseresznyefára az a nő, akinek havi vérzése van, mert oda lesz a termés!" Ilyen – és ehhez hasonló – szabályokhoz kellett alkalmazkodni ahhoz, hogy a bajokat elkerüljük. Aztán, amint okosodott az ember, bekerült például a városba – ahol tanult szakmát, s egyebeket –, mint valami mérhetetlen butaságra tekintett vissza a babonákra. Utólag viszont, már így érett fejjel, nem is voltak olyan butaságok ezek a népi hiedelmek. Képesek voltak szabályozni a hétköznapi életet, mi több a közösségi összetartozás egyfajta pillérei is voltak. A szabályok követésével számos nem kívánt baj megelőzhető volt, és a többi ember még meg is dícsérte a szabálykövetőt. Aki pedig úgy gondolná, hogy a modern kor nem tűr babonát, jobb ha tudja: sokkal többet termel, mint a régi idők.