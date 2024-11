Korábban megírtuk: Füzesabonyban újranyithat a posta. A falvak közül nehéz helyzetbe került Feldebrő mellett több környező település, mondta Jakab Ernő, Feldebrő polgármestere. Elárulta, hogy a környező települések polgármestereivel folyamatosan egyeztetnek és próbálnak együtt megoldást találni, hiszen ugyanebben a szituációban van Aldebrő, Nagyút és Vécs is. Elmondta, hogy a legnagyobb akadály abban, hogy a települések önkormányzatai vagy egy vállalkozó üzemeltesse tovább a postát, az az anyagi vonzat. A Magyar Posta Zrt. ugyanis csak egy dolgozó minimálbérét támogatja, minden mást, így a többi dolgozó bérét, a helyet és annak fenntartását, valamint a rezsit is az üzemeltetőnek kell fizetnie. Továbbá, a szerződésben az is meg van kötve, hogy amennyiben az üzemeltető nem teljesíti az elvárt feladatokat, ha például csak egy nap is kimarad a nyitva tartásból, abban az esetben az üzemeltetőnek kemény kötbért kell fizetni a postának.