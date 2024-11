A szurkolók keresik a nőt a közösségi média segítségével, úgy tudják még több ingatlanban is tart állatokat. Az Állatvédők Vasi Egyesülete is a helyszínen volt: „Azóta kiderült, hogy a jelenleg nemzetközileg körözött hölgynek több ingatlanja is van az országban. Egyben már etetjük naponta az állatokat és hétfőn el is hozzuk őket, ami újabb kb. 45 kutyát jelent. Emellett egy további ingatlanon szintén kb. 50-60 kutya van hasonló körülmények között.”

A Hatvani Polgári Szalon vendégei Rudas Aranka, a Kutyaszív Alapítvány elnöke, valamint Kapin Richárd, a Szurkolók az Állatokért Alapítvány elnöke lesznek, akik minden bizonnyal beszélni fognak a vasi szaporítótelepen tapasztalható borzalmakról is.