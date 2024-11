A cukorbetegek megmentőjéről, az inzulin felfedezőjéről Sir Frederick Banting kanadai orvosról emlékeztek meg szombaton a Cukorbetegek Egri Egyesületének tagjai 25. világnapi rendezvényükön. A Bartakovics Béla Közösségi Házban rendezett jubileumi összejövetelen Jakabné Jakab Katalin, a Cukorbetegek Egri Egyesületének elnöke arról beszélt: több mint 160 országban rendezik meg világszerte a világnapi megemlékezést. Felidézte 1891. november 14-én született Sir Frederick Banting, aki 30. születésnapján jelentette be az inzulin felfedezését. Az egyesület elnöke kiemelte: mindössze egy év alatt 460 millióról 540 millió főre nőtt a cukorbetegek száma, ez napi százezer új cukorbeteget jelent.

A cukorbetegek megmentőjére emlékeztek Egerben a Diabétesz világnapján

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A ünnepségen részt vett Majorosné Juhász Eszter önkormányzati képviselő, aki az önkormányzat és a városi civil szektor kapcsolatának fejlesztéséért és az idősügyi feladatok koordinálásáért felelős tanácsnoka is. Köszöntőjében kiemelte: személyesen érintett a cukorbetegségben, hiszen az egészségügyben dolgozva nap, mint nap találkozik olyan páciensekkel, akik vagy a prediabétesz állapotában vannak, vagy már kialakult náluk a cukorbetegség. A tanácsnok kiemelten fontosnak tartja a megelőzést, mert – mint mondta – helyes táplálkozással, rendszeres sporttal, megfelelő életmódváltással, akár egy egyszerű szűrőviszgálattal is sokat tehetünk az egészségünkért. Arra figyelmeztetett: rengeteg élnek úgy, hogy nem is sejtik, kialakulóban van náluk a diabétesz. Ezért van ez a rendezvény, azért veszünk részt a diabétesz sétán, hogy felhívjuk a figyelmet arra, mindenki vegyen részt szűrővizsgálatokon! Csak annak segítségével derülhet ki, hogy a betegség előszobájában van-e már –szögezte le a tanácsnok. A statisztikai adatok sajnos hátborzongatóak - fogalmazott -, hiszen 2045-re már több mint 780 millió cukorbeteg lesz világszerte, ha nem fordítunk kellő figyelmet a prevencióra. Majorosné Juhász Eszter szerint különösen fontos ezt az üzenetet a fiataloknak, gyerekeknek átadni. Mint fogalmazott: a diabétesz nem magánügy, minden cukorbetegnek szüksége van a családtagjai, rokonai, barátai és munkatársai támogatására, akiknek nyomatékosítaniuk kell: teljes értékű életet élhetnek a cukorbetegek is. Az önkormányzat nevében a tanácsnok ígéretet tett arra, hogy kiemelt ügyként kezelik a cukorbetegséget és mindig kiállnak a megelőzés és a szűrőkampányok népszerűsítése mellett.