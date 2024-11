A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai is felfigyeltek az adventi díszkivilágításra. Az utóbbi években egyre elterjedtebbé vált hazánkban is, hogy lakóházak és azok környéke az ünnepi időszakban – de sok helyütt tovább is – többnyire fényfüzérekkel díszített, kivilágított. Mivel ezek a fényforrások a legkülönfélébbek lehetnek, érdemes odafigyelnünk több szempontra is, mielőtt használni kezdjük azokat. Kiemeljük továbbá azt a tényt is: a túlzásba vitt kültéri világítás nemcsak energiapazarló, szükségtelen és zavaró, de még káros is. Negatív hatással van ugyanis az éjszakai életmódot folytató vagy sötétben is aktív állatokra, és a pihenni vágyókra egyaránt, legyenek azok emberek, állatok vagy akár növények - írják honlapjukon.