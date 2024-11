A Forbes Magyarország 25 tehetséges és kitartó selfmade magyar listáján szerepel dr. Lőrincz György, egri borász – tudatta a St. Andrea Szőlőbirtok közösségi oldalán.

A Forbes Magyarország 25 tehetséges és kitartó selfmade magyar listáján szerepel dr. Lőrincz György (archív fotó)

Ezt írja a magazin a honlapján a borászról:

– Az ország egyik legsikeresebb, Japántól Amerikáig széles körben elismert borásza. Korábban élsportoló volt, az egri vízilabdaklub csapatkapitánya, csak ezután kezdte el borászati tanulmányait. Tanárai viszont meglátták benne a tehetséget, rávették, hogy a mesterszak után maradjon még az egyetemen, így ő lett az ország első, doktori fokozatot szerzett borásza.

Magas képzettsége ellenére saját borászatával lényegében a nulláról indult, ma az egerszalóki St. Andrea Szőlőbirtok nemzetközi szinten is a topligában játszik, boraikat pedig a tengeren túl is egyre többen keresik. Agapé 2018 tételét az egyik leghíresebb borszakíró, James Suckling a világ 50 legjobbja közé választotta. Mély gondolatai, karizmatikus személyisége sokakat inspirál szűk környezetében, szakmájában és azon túl is – fogalmaznak.