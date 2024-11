Közös adventi-karácsonyi programot szervezett a fogyatékkal élő fiatalok számára az ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete és az Egri Barátnők a Jövőért Egyesület az Egri Civil Közösségek Házában szerdán. Radics Istvánné az egyesület elnöke a HEOL-nak elmondta: fiataljaik és családjaik számára is fontos az ünnepi készülődés, ezért rendezték meg több évtizedes hagyományú ünnepségüket, amelyen a fiatalok verseket szavaltak, táncoltak és énekeltek. A szervezők hivatásos előadóművészt is hívtak az ünnepségre: Kiss Alexandra egy hangulatos, zenés műsorral csempészett karácsonyi hangulatot a díszterembe, Mihály Nóra pedig fuvolajátékával varázsolta el a közönséget. A karácsonyváró ünnepséget, melyen több mint száz fiatal vett részt, adventi kézműves foglalkozás is színesítette, a fiatalok kreatív karácsonyi díszeket, mécsestartókat és díszdobozokat készíthettek.

Karácsonyvárás: fontos az ünnepi készülődés

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A szervezők tájékoztatása szerint az ünnepségen részt vettek a bélapátfalvai, andornaktályai fiatalok, illetve az ÉFOÉSZ Védőotthon-, a Szalaparti úti EGYMI, a Harmónia Gyermekotthon és a Biosziget lakóotthon gondozottjai.