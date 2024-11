A hagyományok szerint visszaszámlálás után kapcsolták fel az ünnepi fényeket Eger főterén. A Dobó téren pénteken sötétedés után már az összes díszítő elem és Eger karácsonyfája is fénypompába öltözött. Berényi Tamás, az Eger Adventet szervező Agria Film Kft. ügyvezetője kiemelte, idén másképp rendezték be a teret: a színpad látszani engedi a Dobó szobrot, a Betlehem jelenet a fenyőfa alá került, ami pedig a városháza előtt áll. Új jégcsap függönyök, fényalagút is várja a karácsonyi hangulatra vágyókat a téren a megszokott elemek mellett. Nem hiányzik a barokk körhinta, az angyalszárny, a rénszarvas és a fénygömb sem.

Az Eger Advent számos meglepetést tartogat

Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Vágner Ákos polgármester hangsúlyozta, az adventi időszak az elcsendesedés, a család ideje, az összetartozást kell erősíteni ilyenkor.

– Mindehhez reményeink szerint méltó környezetet biztosít az Eger Advent. A karácsonyi ízek és díszek élményekkel is gazdagítanak. Az Eger Advent egy találkozási lehetőség a családdal, közösségekkel. Az advent időszaka egy hosszú utazás, belsőséges lelki felkészülés. Kívánom, hogy mindenki találja meg ebben az időszakban amit keres, otthonainkba béke és szeretet költözzön – mondta a térre érkezőknek.