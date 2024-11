November 4. és 8. között egészséghét volt az iskolánkban - írta Facebook-posztjában az Eszterházy Károly Katolikus Gyakorlóiskola. A program célja az egészségtudatos életmód kialakítása, a mozgás, táplálkozás, lelki egészség, a fogápolás ismereteinek felelevenítése, elmélyítése játékos formában.

A mozgás fontosságát is kiemelték a gyakorlósok az egészséghéten

Forrás: Eszterházy Károly Katolikus Gyakorlóiskola/Facebook

Mint írják, a hét során számos színes programon vettek részt a tanulók. Hétfőn a mentőállomás munkatársai szakítottak rájuk időt, hogy testközelből mutassák be, hogy mit is kell tenni sérülés vagy baleset esetén. A szituációs játékok, gyakorlati feladatok során a lelkes gyerekek kipróbálhatták az újraélesztést és a stabil oldalfekvésbe való helyezést is. Mindenki jelesre vizsgázott életmentésből, és több új praktikát is tanultunk!

Természetesen nem maradhattak el a prevenciós előadások sem, így szó esett az alkohol és a dohányzás káros hatásairól, az hatékony fogápolás és tisztálkodás fontosságáról és az egészséges táplálkozásról is - fogalmaznak.

Hozzátették, az egészséghez hozzátartozik a lelki egészség megőrzése is, amellyel kapcsolatban Holló Gábor atya tartott foglalkozást végzős évfolyamos tanulóinknak, akik remélhetőleg alkalmazzák is majd ezeket a technikákat.

Az egészséghéten tanultakat rajzban is feldolgozták

- A gyerekek rajzórák keretében szemet gyönyörködtető, egészséges életmódhoz kapcsolódó plakátokat készítettek. A szebbnél szebb alkotások kiállításra is kerültek, a képeket mindenki megcsodálhatta. A program során a gyerekek kóstolhattak kesudiót, pisztáciát, és mandulát is. A mozgás is szerves része volt a programnak: Viki néni és Zsófi néni közös aerobikkal, Tamás bácsi és Norbi bácsi frizbivel és kosárra dobással mozgatta a gyerekeket - írták a posztban.

A színes programhetet egy vidám vetélkedő zárta, ahol a diákok Pali bácsi irányításával számot adhattak az szájápolással, fogakkal kapcsolatos tudásukról.

- Minden csapat nagyon ügyesen és lelkesen dolgozott, ennek meg is lett a jutalma. Összességében egy vidám és hasznos hetet töltöttünk el együtt az egészségvédelem jegyében. Hisszük, hogy a testi és lelki egészség megóvása egész évben fontos célunk marad. Köszönjük Farkas-Lévai Rita és Földi-Szaniszló Lilla tanárnők szervező munkáját! - tették hozzá.