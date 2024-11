Az egri hátrányos helyzetű zenei tehetségek támogatására adott koncertet szombaton az Aranyeső ének- és zenekar. Az alkalom az egri Összefogás-Fejlődjünk Együtt Alapítvány és a Hetednapi Adventista Egyház egri közössége jóvoltából valósult meg. Az egyházzenét játszó Aranyeső bő egy éve alakult az egri zeneiskola diákjaiból. Céljuk az, hogy dalaikkal hitélményt adjanak másoknak, miközben maguk is megélhetik hitüket muzsikálás közben, de örömmel énekelnek azoknak a nem hívő embereknek is, akik nyitottak erre a zenére. A fiatal zenészek, énekesek elmondták, hogy igyekeznek kihasználni azt az időt a közös muzsikálásra, amíg az ifjú koruk ezt lehetővé teszi. Azt az örömöt, amit a zenei órákon átélnek, másokkal is meg szeretnék osztani, tették hozzá.

Az Aranyeső ének- és zenekar játszott az egri hátrányos helyzetű zenei tehetségekért a református templomban

Forrás: Szabó István / Heol.hu

A hangverseny előtt Bodolai Zoltán, a Hetednapi Adventista Egyház egri lelkésze, majd Gulyás László, Eger alpolgármestere, az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatója köszöntötte a hallgatóságot.

– Nemcsak zeneiskolai igazgatóként, de kulturális ügyekért felelős alpolgármesterként is nagyon fontosnak tartom azt, hogy támogassuk azokat a gyerekeket, akiknek nincs módjuk arra, hogy zeneiskolába járjanak, rendszeresen zenei órákat vegyenek, hangszereket, kottákat vásároljanak. Remek tehetségek vannak közöttük is. Bízom abban, hogy a mai napon összegyűlő adományok is elősegítik ezt a nemes célt. Egészen biztos vagyok abban, hogy egy kiváló koncert részesei lehetünk – fogalmazott Gulyás László.

A hangversenyen John Rutter, Tapani Nuutien, F. Crosby, W. Doane, Lisznyai Gábor, J. Pachelbel, Nagy Csaba, T. J. Williams, L. Bourgeois és W. F. Sherwin művei mellett a Shalom aleichem zsidó dallam is felcsendült a mély átéléssel éneklő és zenélő együttes tolmácsolásában.

Egri hátrányos helyzetű zenei tehetségek hétfőtől pályázhatnak támogatásra

Dr. Hadnagy József egyetemi docens, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Szociálpedagógia Tanszék tanszékvezetője az esten elmondta, hogy az Összefogás-Fejlődjünk Együtt Alapítvány mintegy 8 éve kezdte el a munkáját.