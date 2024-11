– Akkor még nem volt mobil telefon, így lemaradtam a találkozóról. Később pótoltuk. Vállig érő, hosszú hajjal jelentem meg. Sokan nem hiszik el, de akkor nekem is volt dús és hosszú hajam! Ezt a viseletet akkor nem igazán tolerálta a felsőoktatás. Meg is kaptam érte a magamét. Az első utam – nem túl nagy lelkesedés és némi berzenkedés közepette – a fodrászhoz vezetett – idézte a közös múlt egy darabkáját az egykori intézetvezető.

Azt határozottan kijelentette, hogy kiváló, jól képzett, tapasztalt kollégák közé került, sokat segítettek neki a beilleszkedésben. A hallgatók tanultak, sportoltak, de szórakoztak is. Általában akkor még tudták, hol a határ. Volt azért kivétel, később, a tanszékvezetés idején, egyes hallgatók csínjai miatt párszor volt ő maga is raporton a főigazgatónál.

– Akkor jöttem rá, hogy nem jó dolog a szőnyeg szélén állni – jegyezte meg.

Az egri testnevelés tanszéken nem volt mindig fenékig tejfel az élet

Emlékei szerint az 1970-es években is elég mostoha körülmények között folyt a sportszakos képzés. Két kis tornateremben (9x18 méter) kellet sok mindent megoldani, jelentős hallgatói létszám és magas óraszám mellett. Itt folytak az órák és az edzések tornából, kézi-, kosár- és röplabdából, tollaslabdából, télen fociból is. A téli atlétika órákat a főépület folyosóin és lépcsőin tartották, az ott oktató más szakos tanárok és az ott dolgozó adminisztratív kollégáik „legnagyobb örömére”. Nagy csoportban halkan futni és lépcsőzni bizony nem nagyon lehet. A mostoha körülmények ellenére is nagyon jól képzett testnevelő tanárok kerültek ki az intézményből, sportolóik is sikeresen szerepeltek versenyeiken, mérkőzéseiken.