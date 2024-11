Portálunk a megállapodás kapcsán megkérdezte a polgármestert, mi is ennek az együttműködésnek a célja. Vágner Ákos szerint alapvetően az, hogy olyan aktív és operatív együttműködés jöjjön létre, hogy az magának a városnak, de a járásnak is a gazdasági fejlődését elősegítse.

Együttműködési megállapodást kötött az iparkamara és az egri önkormányzat

Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

– A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásokat tömöríti a vármegyében, így az egri székhelyűeket is képviseli. Ők egy fontos partnerünk lesznek abban, hogy a várost is fejlődő pályára tudjuk tenni, hiszen a HKIK tagszervezeteinek a vállalkozásai fizetnek be jelentős adóbevételt, amelyekből a város közszolgáltatásait tudjuk működtetni – fogalmazott Vágner Ákos.

Portálunknak a polgármester a gazdasági helyzetre vonatkozóan elmondta: a 2024-es évet igyekeznek kinavigálni. Ugyanakkor a 2025-ös évet is már elkezdték. Makroszinten megtették azokat a lépéseket, amelyek a jövő évi költségvetésben nagyobb mozgásteret engednek.

– Gondolok itt a Lázár János miniszter úrral való megállapodásra. Abban is vannak olyan tételek, amelyek a jövő évi költségvetésünkben nagyobb mozgásteret engednek. Folyamatban vannak tárgyalások a kormányzat más szereplőivel, ami szintén ezt a mozgásterünket fogja növelni – mondta a városvezető.

Hozzátette: hangsúlyt szeretnének fordítani az ipar fejlesztésére. Azért is vannak itt az iparkamaránál, hogy azokat az igényeket becsatlakoztassák a válallkozásoktól amelyek a fejlődésükhöz felmerülnek, és megbeszéljék, hogy ebben az önkormányzat hol tud besegíteni. Olyan közös megoldásokat keresnek, ami előre viszi a várost.