Noel szülei persze az első meglepetés után fiuk mellé álltak így jöhetett létre a ciprusi kaland, azaz a fiatalember a nyarát Cipruson töltötte, de nem nyaralt, dolgozott, sérülteknek segített, életmentő lett vakációzás helyett.

Soltész Noel egri gimnazistaként vállalt életmentő feladatokat a nyáron Cipruson.

– Nem állt távol tőlem az elsősegélynyújtás, hiszen a nővéremmel együtt évek óta önkénteskedünk a Vöröskeresztnél, tagja vagyok az országos ifjúsági vezetőségnek, Heves vármegyében pedig ifjúsági elnök vagyok – vágott bele Noel a sztoriba, amikor arról kérdeztem, hogyan talált külföldi munkát. Hogy mi köze ennek ahhoz, hogy egy ciprusi szálloda vízimentőjeként dolgozott nyáron? Ez is gyorsan kiderült.

Mindenképpen külföldre akart menni, gondolkodott Erasmusos programokban is, majd az álláshirdetéseket böngészve még februárban talált rá a ciprusi szálloda hotelanimátort keresésére.

– Az interjún, februárban, Budapesten hamar szóba került, hogy az elsősegélynyújtást már megtanultam a Vöröskeresztnél, az is hogy a balatoni vízi-mentésen is gondolkodtam, így pillanatok alatt ott tartottunk, hogy a szálloda vízimentői közé mehetnék dolgozni. Természetesen nagy szükségem volt rá, hogy a szüleim támogassanak, de szerencsére maximális segítséget kaptam tőlük, így májusban már utazhattam is ki és egészen szeptember végéig kinn dolgoztam – foglalta össze Noel, s alig jutott eddig a történetben szép lassan megérkezett a beszélgetésre a Soltész család többi tagja is. Pillanatokon belül megértettem, honnan ez a határozottság. Soltészék igazán remek csapat. A rendőr apuka, a gyermekvédelemben dolgozó anyuka, az egyetemista nővér, de a csibész kisöccs is csapattag náluk. Egymás szavába vágva idézték fel Noel nyári tapasztalatszerzésének momentumait.

Noel munkahelye Cipruson

A szálloda 5 medencéjét kellett felügyelnie 3 vízimentőnek, Noelen kívül egy cseh és egy ciprusi fiatal gondoskodott a vendégek biztonságáról. Hat nap munkát egy pihenőnap követte, így az egri gimnazistának kicsit nyaralni is volt ideje. Ráadásul a munka megkezdése előtt még vízimentő tanfolyamot elvégezve vizsgázhatott is, tehát nem is duplán, triplán kihasználta a lehetőséget, amihez a saját határozott elképzelése juttatta.

Persze a tapasztalatszerzés áldozatokkal is járt, hiszen a munka miatt a gimnázium utolsó félévére egy hónap késéssel érkezett csak haza az egri Dobóba. Szerencsére az intézményben nem akadt gondja ebből, s mivel ebben a tanévben érettségizik, ő is mindent megtesz, hogy ne hátrány, inkább előny legyen számára, hogy nem semmittevéssel, hanem munkával töltötte a nyarat. Ráadásul egy idegen országban, ahol nyelvtudását is továbbfejleszthette.

A Ciprus keleti részén lévő Protaras-on töltött nyár nem csak azért marad emlékezetes Noel számára, mert ez volt fiatal felnőtt élete első önálló vállalkozása, hanem azért is, mert a kaland nem volt váratlan helyzetektől mentes.