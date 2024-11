Pénteken este megkezdődött a Gyöngyösi Advent programdömpingje a Belváros téren. A december 22-ig tartó eseménysorozat minden hétvégén péntektől vasárnapig nyújt zenei élményekkel teli hangulatos kikapcsolódást a térre látogatóknak. A gyöngyösi önkormányzat és az Ajándékdoboz Alapítvány közös szervezésében már 2017 óta létező Gyöngyösi Advent szervezői most is igyekeztek olyan programokat felsorakoztatni, amelyek a lehető legtöbb korosztály igényeinek megfelelnek. Vasárnaponként a Belváros téren gyújtják majd meg az adventi gyertyákat is.

Elkezdődött a Gyöngyösi Advent több mint három héten át tartó programsorozata

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

A pénteki nyitónapon a Gyöngyös Város Óvodái Katona József Úti Tagóvoda Drámakuckó csoportja mutatkozott be. Őket a BlackJam SportEgyesület - Hip Hop Tánciskola - ECDS Gyöngyös követte a színpadon, majd Henn, valamint Tomy Montana lépett a közönség elé.