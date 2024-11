Nyitrai Zsolt hangsúlyozta: a fő szabály a "semmit rólunk, nélkülünk" elv alapján a folyamatos a párbeszéd a közösségekkel. "Képviseljük az érdekeiket hazánkban és Brüsszelben is. Működésükhöz kiszámítható módon kapnak forrásokat, modern eszközökkel támogatjuk működésüket, programjaikat" - mondta a miniszterelnök főtanácsadója. A videóban Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára felidézte, hogy első siket európai parlamenti képviselőként elkötelezetten dolgozott a fogyatékossággal élők jogainak előmozdításán, és ezt a munkát most Magyarországon folytatja a szeptember elején megalakult Fogyatékosságügyi Államtitkárság vezetőjeként. "Az, hogy a fogyatékosságügy önálló képviseletet kapott a kormánytól, különösen fontos, mert így még hatékonyabban és célzottabban tudjuk képviselni a fogyatékossággal élők érdekeit" - fogalmazott az államtitkár. Szekeres Pál, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője, a jelenlegi parlamentben az egyetlen, aki életvitelszerűen kerekesszékben él kijelentette: amióta mozgássérültként sportoló, méginkább érzékeli, hogy az élet mindennapi küzdelem, meg kell harcolni a sikerért. "Itt, az Európai Parlamentben is ezt a harcosságot szeretném használni ahhoz, hogy a fogyatékos embertársaimat képviseljem, nemcsak a magyarokat, hanem az egész Európai Unióban élőket" - jelentette ki Szekeres Pál.

(Főoldali képünk archív fotó, forrás: Csapó Balázs / Kisalfold.hu )