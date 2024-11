Kovács Róbert a 2025. évi várható adóbevételekről is képet adott a testületnek. Tájékoztatása szerint a 2024. évi építményadóból származó, a költségvetésben tervezett bevétel 613 millió forint volt, mely az tervezett helyi adóbevétel 12 százaléka. A várható adóbevétel ezzel szemben 617 millió forintra tehető. Az igazgató hozzátette, hogy a változatlan adómértékekkel számított, 2025-re vélelmezett építményadó bevételnél figyelembe vették azon két adózó –több, mint 4 millió 700 ezer forint – adókötelezettségét, mely a 2024-ben kiadott használatba vételi engedély alapján a kibővített, illetve új építményük után terheli őket. Mindezek hatására 2025. évre az építményadóból 620 millió forint adóbevétel várható. A magánszemélyek kommunális adójából származó 2024. évre tervezett bevétel a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel 2 százaléka, 118 millió forint volt. Ezzel szemben a teljesítés várhatóan 119 millió forint lesz. Most is a helyi iparűzési adóból származó bevétel képezte a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel legnagyobb részét – 83 százalékát –, amely 4 milliárd 100 millió forintot jelentett, de 2025-re 4 milliárd 340 millió forint adóbevétel prognosztizálható. Az idegenforgalmi adóból származó bevétel a tervezett helyi adóbevétel 3 százaléka, azaz 145 millió 750 ezer forint volt. 2025-re azonban csak 108 millió forint adóbevétel várható.