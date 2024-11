Pénteken, a nagy havazás napján a síkosságmentesítés mellett az ünnepi készülődésre is volt idő Egerben. A Dobó térre megérkezett a fényfüzérekből álló gömb, ennek összeállításán dolgoztak, s a közel 20 méteres fenyő díszítése is zajlik: 500 méternyi fényfüzért és 500 gömböt helyeznek rá.

Épül a gömb a Dobó téren

Fotó: Huszár Márk/heol.hu

A fénygömbön kívül idén is érkezik az angyalszárny és a körhinta is. Több mint egy kilométer fényfüzér világítja majd be a teret. A tavaly megvásárolt betlehem ezúttal a fa alá kerül majd, illetve a jótékonysági bögreakciót is folytatják, a megvásárolt bögrék után befolyó bevételt felajánlják jótékony célra.