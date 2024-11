Az Európai Mézes Reggelin a gyerekeket szólították meg

Köszöntőjében az agrártárca vezetője, dr. Nagy István előbb több mint 20 ezer méhész üdvözletét tolmácsolta a jelenlévőknek. Beszédében azt hangsúlyozta a miniszter, hogy végtelenül fontos minél több emberrel megismertetni, miért is olyan fontos a méh. Ez a mézes reggeli arról szól, hogy azt az igazságot fölfedjék a gyerekek előtt, hiszen minden, számukra természetes dolog gyerekkorban kezdődik. Amit ilyenkor megszoknak, megszeretnek, azt egész életükben természetesnek tartják.

– Azt szeretnénk, hogy a méz természetes része legyen az életeteknek, minden nap a teátokban, vagy a vajas kenyéren ott legyen a méz – szólította meg a gyerekeket, majd azt mondta nekik: ők is lehetnek szupermenek – Supermann mindig a világot akarta megmenteni. Ti is lehettek Supermannek, ti is megmenthetitek a világot. Csak minden nap fogyasszatok el egy kis mézet – biztatta a jelenlévőket a miniszter.

Elmondta a történet a növények méhek általi beporzásáról. Hogy ez a munka el legyen végezve, ahhoz méhészekre van szükség, olyan emberekre, akik ezeket kezelik. Ők mézet árulnak, ez a megélhetésük. Húszezer méhész 1,2 millió méhcsaládot gondoz Magyarországon. A beporzás itthon, Magyarországon biztonságban van. Ez nagyon fontos szempont a jövőre nézve.

– Megtermelünk 25-30 ezer tonna mézet, amiből sajnos csak egy kilogrammot fogyasztunk fejenként. A cél az lenne, hogy néhány éven belül duplázzuk ezt meg, 2030-ra érjük el a kettő kilogrammos fogyasztást egy-egy plusszkanál méz fogyasztásával. A mai napon több, mint ezer intézményben – iskolákban és óvodákban – több, mint 208 ezer diák hallja ugyanezt. Hogy fontos a mézfogyasztás. Hívjuk fel mindenkinek a figyelmét arra, hogyha felelőséggel tartozunk a jövőért, a teremtett világunk minőségét meg akarjuk őrizni, a legkevesebb dolog, amit tehet ezért, hogy eszik egy kanál mézet minden nap. Ezzel az üzenettel jöttem ma, mindenki máshoz is, aki nyomon követi ezt a napot – fogalmazott dr. Nagy István. A tanulságokat is összegezte, és kivetítette egy szélesebb világra: a méhek az eredményességet annak köszönhetik, hogy közösségben élnek, közösségben dolgoznak. Szihalom közösségére is ugyanúgy igaz. ha nagy dolgokat akarnak létrehozni, a közösség egyetértésére van szükség.