A péntek hajnalban 10-15 centiméter hó hullott Egerre és környékére is. A havazás megviselte a fákat is a vármegyében. Több helyen áramkimaradás lett a következménye.

Leszakadtak a faágak a hó alatt az Érsekkertben Fotó: Beköldött

– Az elmúlt órák intenzív havazása következtében éjszaka a régióban a fákat beborító nedves, tapadó hó fakidőlésekhez vezetett, a fák egy része pedig rádőlt a vezetékre, amely az MVM Émász Áramhálózati Kft. középfeszültségű szabadvezetékein több helyen zárlatot vagy akár vezetékszakadást is okozott. Felkészült szerelőink éjjel 3 órától folyamatosan dolgoznak a hibák behatárolásán és elhárításán, de mivel több – sok esetben nehezen megközelíthető – helyszínen is történtek ilyen hibák, és az utak is nehezen járhatók, ezért a hibaelhárítás nehezített körülmények között zajlik – közölte portálunkkal az MVM Émász Áramhálózati Kft.

Kisebb ágakat tucatjával tört le a hó Fotó: Beküldött

Az egri Szmrecsányi Lajos Érsekkertben is több fa ága letört, melyről olvasónk küldött fotót. Több helyen is történt hasonló a városban.